ΝΒΑ: Οι Μπακς νικούν και με την… αύρα του Αντετοκούνμπο! (video/pics)

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αισθανόταν ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο, οι Μπακς υλοποίησαν το ποθητό κερδίζοντας με 117-106 τους Μπουλς μέσα στο Σικάγο.

Για την ομάδα του Μιλγουόκι οι Κρις Μίντλετον και Μάλκολμ Μπρόγκντον είχαν από 22 πόντους, ενώ Λάουρι Μάρκανεν και Ρόμπιν Λόπεζ σημείωσαν από 26 πόντους για τους Μπουλς.

The best plays as the Bucks earn their season-high 8th straight road WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/yNJFBbLSlf

Mε πρωταγωνιστή τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, που έφτασε σε double double με 34 πόντους και 21 ριμπάουντ, οι Γουλβς νίκησαν με 112-105 τους Κινγκς στη Μινεσότα, διατηρώντας τις ελπίδες τους για είσοδο στα πλέι οφ.

Μόλις δύο λεπτά αγωνίστηκε ο Κώστας Κουφός μένοντας σε μια απλή αναφορά στον αγώνα. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σακραμέντο ήταν ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ με 25 πόντους, ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ.

Και όλα αυτά την ώρα που οι Λέικερς γνώριζαν την τέταρτη ήττα τους στους τελευταίους πέντε αγώνες, με 110-105 από τους Γκρίζλις στο Μέμφις.

Από τους απογοητευτικούς Λέικερς διασώθηκε μόνο ο συγκλονιστικός για ακόμα μια φορά ΛεΜπρον Τζέιμς ο οποίος πέτυχε το 79ο triple double στην καριέρα του, με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Μάλιστα ο «βασιλιάς» πέρασε στο top-10 των ασίστ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, φτάνοντας τις 8.535.

Ο Μάικ Κόνλεϊ με 30 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Μέμφις, ενώ double double σημείωσε ο ο Βαλαντσιούνας, με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME TRIPLE-DOUBLES list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/56dIJu97BT

— NBA (@NBA) February 26, 2019