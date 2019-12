ΝΒΑ: Οι Λέικερς προκαλούν τρόμο, φοβερή εμφάνιση από Ντέιβις (video)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντονι Ντέϊβις, οι Λέικερς επικράτησαν άνετα με 142-125 της Μινεσότα, οδηγώντας τη βαθμολογία στην δυτική περιφέρεια (με 20-3 οι Μιλγουόκι Μπακς προηγούνται στην ανατολή).

Ο άσος της ομάδας από το Λος Αντζελες, τελείωσε τον αγώνα με 50 πόντους στην καλύτερη εμφάνιση του με τους Λέϊκερς, για τους οποίους ο Λεμπρον Τζέιμς, σημείωσε double double με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Στο Ντάλας, οι Σακραμέντο Κινγκς πέτυχαν την έκπληξη, επικραττώντας με 110-106 των Μάβερικς, καθώς ο Νεμάνια Μπιέλιτσα οδήγησε τους φιλοξενούμενους με 30 πόντους. Καλύτερος για την ομάδα του Ντάλας, ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που σημείωσε 27 πόντους.

Στο άλλο ντέρμπι του προγράμματος, η Φιλαδέλφεια κέρδισε τους πρωταθλητές, Τορόντο Ράπτορς, με 110-104 παίρνοντας μία μίνι εκδίκηση για τον τρόπο που τους είχαν αποκλείσει πέρυσι στα πλέι οφ.

Season-high 50 PTS.

20-29 FGM.

7 REB, 6 AST, 4 STL.@AntDavis23 records his 4th career 50-point game as the @Lakers improve to 21-3 on the season! #LakeShow pic.twitter.com/wPBXSJ46Xb

— NBA (@NBA) December 9, 2019