ΝΒΑ: Ο Giannis οδηγεί τους Μπακς και χωρίς double double (video/pic)

Ένα ριμπάουντ στέρησε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το εικοστό διαδοχικό double double στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ωστόσο, ο Ελληνας άσος, οδήγησε για ακόμη μία βραδυά τους Μπακς, που επικράτησαν άνετα 137-96 των Χόρνετς, φθάνοντας στην ενδέκατη συνεχόμενη επιτυχία τους και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε δεκαεπτά νίκες με μόλις τρεις ήττες.

Ο Giannis αγωνίσθηκε μόνο είκοσι λεπτά, όμως πρόλαβε να σημειώσει 26 πόντους, να μαζέψει εννέα ριμπάουντ και να μοιράσει τέσσερις ασίστ. Πολύ καλή απόδοση για την ομάδα του Μιλγουόκι, είχαν ο Κρις Μίντλεντον και ο Γουέσλι Μάθιους, με 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους Χόρνετς, ξεχώρισε ο Γκράχαμ με 24 πόντους.

Εντυπωσιακός και πάλι ο Τζέϊμς Χάρντεν φόρτωσε το καλάθι των Χοκς με εξήντα πόντους, στη νίκη των Ρόκετς με 158-111. Ο άσος της ομάδας από το Χιούστον, σημείωσε οκτώ τρίποντα και ισάριθμα δίποντα, ενώ ευστόχησε σε 20 βολές.

Σε αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/12) στο ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σακραμέντο-Ντένβερ 100-97 (παρ.)

Φιλαδέλφεια-Ιντιάνα 119-116

Χιούστον Ατλάντα 158-111

Μιλγουόκι-Σάρλοτ 137-96

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη επί των Χόρνετς:

The best of The Greek Freak:

26 PTS | 9 REB | 4 AST | 1 STL | 20 MIN. pic.twitter.com/f4qFVsV1ge

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2019