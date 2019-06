ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «κατέλαβε» τον θρόνο της Ανατολής με αποθέωση (video)

Tο εντυπωσιακό κινούμενο σχέδιο που έχει δημιουργήσει η φημισμένη αθλητική ιστοσελίδα Bleacher Report με την αστείρευτη έμπνευση, έφτασε στο τέλος της σεζόν και παρουσίασε το νέο βασιλιά.

Μπορεί ο Λεμπρόν Τζέιμς να είχε τις αντιρρήσεις του, όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε τον θρόνο της Ανατολής εν μέσω αποθέωσης από τους συμπαίκτες του. Τα εύσημα στον Ελληνα σταρ δίνουν και διάσημοι αντίπαλοι και όχι μόνο οι συμπαίκτες του.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο και άκρως υποστηρικτικό για τον άσο των Μιλγουόκι Μπακς, είναι και ο πρώην καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Πάτρικ Μπέβερλι.

Δείτε τι ετοίμασε η Bleacher Report για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Patrick Beverley tries to lure KD to the Clippers 😈

A new king is crowned in the East 👑

🚨 #GameOfZones finale (@StateFarm) pic.twitter.com/ozGa2gqOXq

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2019