ΝΒΑ All Star Game: Και στο τέλος κερδίζει η Team Lebron – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πιο ενδιαφέρον και καθηλωτικό All Star Game όλων των εποχών, ελέω του νέου format στην μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν αυτός που χαμογέλασε και πάλι, κόβωντας πρώτος το νήμα του τερματισμού για τρίτη διαδοχική χρονιά και δεύτερη στη μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Team LeBron επικράτησε με 157-155 της Team Giannis στο 69ο All Star Game του ΝΒΑ, που διεξήχθη στο «United Center» του Σικάγο, σημειώνοντας διπλή ανατροπή, καθώς έφτασε στη νίκη έχοντας καλύψει το -9 που έχανε στο τέλος της τρίτης περιόδου και συμπληρώνοντας πρώτη τους απαραίτητους 24 πόντους στον επίλογο του αγώνα.

Με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, ο «Greek Freak» έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποτρέψει την ανατροπή και να πανηγυρίσει στην τέταρτη συμμετοχή του σε All Star τη νίκη, αλλά και τον τίτλο του MVP, σπάζοντας το κατεστημένο των Αμερικανών, αλλά ο «King James» είχε διαφορετική άποψη και με ηγετική εμφάνιση σκόρπισε -στην κυριολεξία- τα όνειρα του Giannis στην πόλη των Ανέμων.

MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Καουάι Λέοναρντ με 30 πόντους και 8 τρίποντα, με τον αστέρα των Κλίπερς να έχει άξιους συμπαραστάτες τους ΛεΜπρόν Τζέιμς (23π.), Κρις Πολ (23π.) και Άντονι Ντέιβις (20π.)

Οι περίοδοι: 41-53, 92-83, 133-124, 155-157

Kawhi (30 PTS, 8 3PM) leads #TeamLeBron past #TeamGiannis 157-155 in the 2020 #NBAAllStar Game and wins the Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP

H Team Giannis αδυνατούσε να βρει γιατρειά στο πρώτο δωδεκάλεπτο στην έφεση της Team LeBron στο τρίποντο (9/18), όπως και στις.. ορέξεις του Ντέιβις κοντά στο καλάθι, με αποτέλεσμα να βρεθεί γρήγορα πίσω στο σκορ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο -12 (53-41), έχοντας υποπέσει σε 7 λάθη.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βάζει μπρος τις μηχανές στη δεύτερη περίοδο και να μην έχει αντίπαλο μέσα στην αντίπαλη ρακέτα (σ.σ. έφτασε τους 20 πόντους), η Team Giannis άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά (πλησίασε σε 73-75), ενώ ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου προσπέρασε με 78-79, για να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (83-92), μετά από «βόμβα» του Γιανγκ στην εκπνοή από το κέντρο του γηπέδου.

🙌 @AntDavis23 misses the first but MAKES the 2nd free-throw to win the 2020 #NBAAllStar game for #TeamLeBron and earn $300,000 more for @ChicagoScholars! pic.twitter.com/b3vYtfK3EJ

— NBA (@NBA) February 17, 2020