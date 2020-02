ΝΒΑ All Star Game: Δάκρυσαν ακόμα και τα σκαλιά του «United Center» – BINTEO

To κατάμεστο «United Center» σίγησε για οκτώ δευτερόλεπτα πριν το πρώτο τζάμπολ τoυ αγώνα της Team Giannis με την Team LeBron, στο 69ο All-Star Game του ΝΒΑ, καθώς οι εικοσι ένα χιλιάδες φίλαθλοι ένωσαν τα χέρια τους για να τιμήσουν τη μνήμη του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος κυριάρχησε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ για δύο δεκαετίες.

Η σιωπή διακόπηκε από τις διαδοχικές ιαχές «Κόμπι, Κόμπι, Κόμπι», συγκλονίζοντας το κλειστό, το οποίο υπέφερε από την απώλεια του «Black Mamba», ο οποίος φορούσε το Νο 8 και το No 24 κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς καριέρας του με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Η ανατριχίλα, πάντως, είχε αρχίσει νωρίτερα με τον ζωντανό θρύλο του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, να αποτίει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και επτά άλλα θύματα στη συντριβή του προσωπικού του ελικοπτέρου, στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια (26 Ιανουαρίου).

«Δεν θα δούμε ποτέ άλλο παίκτη στο μπάσκετ σαν τον Κόμπι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον, ο οποίος μίλησε με συγκινητικά λόγια και για τον πρώην κομισάριο, Ντέιβιντ Στερν, ο οποίος εκτόξευσε τη δημοτικότητα του ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πριν το τζάμπολ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον, τραγούδησε, τη στιγμή που στο παρασκήνιο προβάλλονταν φωτογραφίες του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του.

