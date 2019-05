Ντόμινο αλλαγών σε ευρωπαϊκές ομάδες προσεχώς: Η Γιουβέντους ψήνεται για Σάρι και η Τσέλσι προσανατολίζεται σε ένα δικό της «παιδί»

Ντόμινο αλλαγών σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες φαίνεται πιθανό να προκύψουν λίαν συντόμως.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι οδεύει προς αποχώρηση από τον πάγκο της Τσέλσι και σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, βρίσκεται σε επαφές με τη Γιουβέντους για να πάρει τη θέση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Την ίδια στιγμή, οι μπλε του Λονδίνου βλέπουν θετικά την προοπτική του Φρανκ Λάμπαρντ για την τεχνική ηγεσία τους, ποντάροντας στην αλλαγή κλίματος που μπορεί να φέρει ο μεγάλος άσος του παρελθόντος της Τσέλσι.

Η Γιουβέντους ψάχνει κάποιο σπουδαίο όνομα για τον «πάγκο» της. Ηδη, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα για τους Κόντε, Μιχαΐλοβιτς, Ποτσετίνο, Σιμόνε Ινζάγκι, Ντεσάμπ, αλλά προβάλει ισχυρή και η υποψηφιότητα του νυν τεχνικού της Τσέλσι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «goal.com» οι υπεύθυνοι της Γιουβέντους προέβησαν και στην πρώτη τους κίνηση επικοινωνώντας με τους αντιπροσώπους του Σάρι. Βέβαια, ο Ιταλός τεχνικός έχει ακόμα τον τελικό του Europa League, ενώ στο παρελθόν είχε συνδεθεί και με τη Ρόμα.

FAN VIEW: Frank Lampard could remove the poisonous atmosphere created by Maurizio Sarri at Stamford Bridge… appointing Chelsea’s best ever player could be a masterstroke https://t.co/GjEXepY2kr

Οσον αφορά την Τσέλσι, εφόσον δεν συνεχίσει ο Ιταλός στο «τιμόνι» της, προσανατολίζεται σε ένα δικό της «παιδί».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ έγραψε τεράστια ιστορία φορώντας τη φανέλα με το «8» των μπλε και δείχνει ελπιδοφόρος προπονητής, οδηγώντας την Ντέρμπι Κάουντι στον τελικό των πλέι οφ ανόδου της Championship, όπου θα αντιμετωπίσει την Αστον Βίλα.

Πάντως, οι οριστικές εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της Τσέλσι αναμένονται μετά τον τελικό του Europa League.

Chelsea want Frank Lampard back as boss with Maurizio Sarri now the ‘big favourite’ for Juventus job… but the Italian giants haven’t ruled out Mauricio Pochettino https://t.co/v0lbzV6X8B

— MailOnline Sport (@MailSport) May 21, 2019