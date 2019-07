Nτοκουμέντο που σοκάρει από την επίθεση με μαχαίρι σε Εζίλ – Κολάσινατς στο Λονδίνο (video/pic)

Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της Αρσεναλ και η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη από την επίθεση που δέχθηκαν, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο του Λονδίνου ο Μεσούτ Εζίλ και ο Σιντ Κολάσινατς.

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δράστες αλλά κυρίως τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε ο Βόσνιος αμυντικός, ο οποίος δεν δίστασε να τα βάλει μαζί τους και να τους απομακρύνει με γυμνά χέρια.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται αμυδρά το μαχαίρι που κρατούσε απειλητικά ένας εκ των δύο δραστών.

Ωστόσο σε ένα νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε, είναι εμφανές το μεγάλο μέγεθος του αιχμηρού αντικειμένου (πιθανότατα μαχαίρι) που κράδαινε ένας εκ των δύο δραστών, οι οποίοι σταμάτησαν με μηχανή δίπλα στο πολυτελές τζιπ του Εζίλ με στόχο να τον ληστέψουν.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία:

Θυμηθείτε και το σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης:

An incident took place in London today where Arsenal’s Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019