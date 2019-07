Ντάνιελ Στάριτζ: 30.000 ευρώ προσφέρει ο Άγγλος επιθετικός σε όποιον βρει τον σκύλο του (video)

Oι σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με τα κατοικίδια, είναι κάποιες φορές μοναδικές. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συμβαίνει και στον Ντάνιελ Στάριτζ με τον σκύλο του.

Ο διεθνής Αγγλος φορ έπεσε θύμα ληστείας, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του επιθετικού Ντάνιελ Στάριτζ και μεταξύ των όσων απέσπασαν, πήραν και τον αγαπημένο σκύλο του.

Όπως φαίνεται και μέσω του σχετικού video που ανήρτησε στα social media, η απώλεια του σκύλου ενόχλησε τον Στάριτζ περισσότερο από κάθε τι. Ετσι, δεν δίστασε να προσφέρει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ευρώ σε όποιον καταφέρει να επιστρέψει τον λατρεμένο φίλο του σώο και αβλαβή.

«Δίνω όσο – όσο σε όποιον γνωρίζει τι έγινε και μάθω γι’ αυτόν που μπήκε στο σπίτι. Ποιος μπαίνει να κλέψει και παίρνει τον σκύλο;», αναρωτιέται δημόσια ο Αγγλος επιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.

URGENT: @DanielSturridge has sent us an appeal for his stolen Pomeranian named Lucci. The dog was taken during a burglary of Daniel’s home in West Hollywood.

Reward for his safe return. pic.twitter.com/JONSCs9PbC

— ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2019