Νοκ άουτ και ο Στόουνς, μεγαλώνει ο «πονοκέφαλος» του Γκουαρντιόλα

Μεγαλώνει ο «πονοκέφαλος» του Πεπ Γκουαρντιόλα, αναφορικά με τη συγκρότηση της αμυντικής γραμμής της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς στη μακροχρόνια απώλεια του Εϊμερίκ Λαπόρτ (ρήξη χιαστού), ήρθε να προστεθεί ο τραυματισμός του Τζον Στόουνς.

Ο διεθνής Άγγλος υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης και ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του για την αυριανή (18/9) πρεμιέρα του Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, πάντως, τα πράγματα είναι χειρότερα, καθώς ο Στόουνς θα μείνει περίπου ένα μήνα εκτός δράσης.

Ο Γκουαρντιόλα δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τον Φερναντίνιο στο κέντρο της άμυνας, ως παρτενέρ του Νίκολας Οταμέντι.

«Μπορεί να αντεπεξέλθει και θα τα πάει καλά, γιατί οι παίκτες μου είναι καλά. Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με το πώς χειρίζεσαι τις καλές καταστάσεις, αλλά τις κακές.

Κερδίσαμε επτά τίτλους και κανείς δεν μας χάρισε τίποτα, το καταφέραμε μόνοι μας», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός και κατέληξε: «Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Μου αρέσουν αυτές οι καταστάσεις».

PEP: I came many, many times (to Shakhtar). It’s always good to be here.

(I have) no comments about what the pundits said (about Saturday’s loss), it’s their opinion. I have a lot of respect for what John (Stones) and Nico have done and will do for our team and our Club.

— Manchester City (@ManCity) September 17, 2019