Νικήτρια η «Γιούβε» στο θρίλερ του Τορίνο, κρίθηκε με αυτογκόλ (video/pic)

Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι πρόσφεραν απόψε (31/8) στο φίλαθλο κοινό η Γιουβέντους με τη Νάπολι, που αναμετρήθηκαν στο στάδιο «Allianz» για τη δεύτερη αγωνιστική στη Serie A.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας αναδείχθηκαν νικητές με 4-3, σε παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκαν 3-0 (!) αλλά χρειάστηκαν ένα αυτογκόλ στις καθυστερήσεις για να κάνουν το «2Χ2» στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το σοκ από τον χθεσινό τραυματισμού της, Τζόρτζιο Κιελίνι (ρήξη πρόσθιου χιαστού) είχε συνέχεια απόψε, καθώς μόλις στο 15ο λπετό αποχώρησε τραυματίας και ο Ντε Σίλιο, αλλά ο Ντανίλο που μπήκε στη θέση του σκόραρε στο επόμενο λεπτό (!), για να διπλασιάσουν οι «μπιανκονέρι» στο 19ο λεπτό με έναν ποδοσφαιριστή που λατρεύτηκε στον ιταλικό νότο από τους φίλους των «παρτενοπέι», τον Γκονζάλο Ιγκουαΐν και να φτάσουν στο 3-0 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο (62′) στο δεύτερο μέρος.

FT | ⏱ | THREE POINTS ON OUR ALLIANZ HOMECOMING!!! ⚪️⚫️💪#JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/oJ0gWPlgqk

— JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2019