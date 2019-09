Νικήτρια η Ευρώπη στο Laver Cup, επικράτησε με 13-11 της Team World

Η Ευρώπη κέρδισε με 13-11 την μικτή κόσμου και αυτό το χρωστάει αρχικά στον Φέντερερ που κέρδισε τον Ίσνερ και την κράτησε στο παιχνίδι, ενώ στο τελευταίο ματς ο Ζβέρεφ με τη νίκη του με 6-4, 3-6,10-4 επί του Μίλος Ράονιτς έδωσε την κούπα.

Θυμίζουμε πως για την Ευρώπη αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος κερδίζοντας τον Φριτζ έδωσε 1 βαθμό την 1η ημέρα στην ομάδα.

Μαζί του ήταν οι Φέντερερ, Ναδάλ, Φονίνι, Τιμ, Ζβέρεφ και αναπληρωματικός ο Μπαουτίστα Αγκούτ.

For the second consecutive year, @AlexZverev wins the #LaverCup for #TeamEurope.

The world No.6 def. Milos Raonic 6-4 3-6 [10-4] in the deciding match to win the tournament 13-11. pic.twitter.com/91wKTQ3vwN

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019