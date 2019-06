Νικητής ξανά στις 24 ώρες του Le Mans ο Αλόνσο (video)

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο, μπορεί να μην κατάφερε με την McLaren να προκριθεί πριν μερικές εβδομάδες στο Indy 500 ωστόσο στις 24 ώρες του Le Mans δεν έχει αντίπαλο.

Ο Αλόνσο έγραψε ιστορία καθώς για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, κατέκτησε τη νίκη με την Toyota TS050 Hybrid μαζί με τους Καζούκι Νακατζίμα και Σεμπάστιεν Μπουέμι.

🏁🏆 That’s a back to back win for Toyota! Le Mans has chosen the Japanese brand again this year. Congratulations to @Sebastien_buemi, @alo_oficial and @kazuki_info on making history at La Sarthe Circuit!#WEC #LEMANS24 #SuperFinale @Toyota_Hybrid pic.twitter.com/sZKXTpPctc

— WEC 🇫🇷 (@FIAWEC) June 16, 2019