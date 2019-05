Νίκη γοήτρου με γλυκόπικρο τόνο για Ρέιντζερς στο παραδοσιακό «Old Firm»! (video)

Νίκη γοήτρου επί της πρωταθλήτριας Σέλτικ, πέτυχε η Ρέιντζερς στο «Αϊμπροξ Παρκ», στο ντέρμπι της 37ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σκωτίας.

Με τέρματα του Ταβερνιέρ μόλις στο δεύτερο λεπτό και του Άρφιλντ στο 63ο, η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ επικράτησε με 2-0 στο τελευταίο «Old Firm» της χρονιάς, που δεν είχε όμως κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού οι Κέλτες έχουν ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, ενώ οι «γκερς» είναι σίγουρα δεύτεροι.

