Νέο επίτευγμα για τον Στέφανο Τσιτσιπά : Πρώτη φορά στον τρίτο γύρο του Roland Garros (pics)

Το φετινό Roland Garros δεν βρίσκεται ακόμη σε προχωρημένο στάδιο, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιστώθηκε ένα άνευ προηγουμένου για τον ίδιο επίτευγμα.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκλεισε θέση (για πρώτη φορά) για τον τρίτο γύρο του φημισμένου τουρνουά καθώς ο Ούγκο Ντεγιέν (Νο 86 στην κατάταξη) δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στην πορεία του και έπειτα από δύο ώρες και 49 λεπτά πήρε μια σημαντική πρόκριση απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα μαχητικό αντίπαλο επικρατώντας με 3-1 σετ (4-6, 6-0, 6-3, 7-5).

Αρχικά, στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι κάνοντας μπρέικ. Ωστόσο ο Ντεγιέν απάντησε επίσης με μπρέικ στο έκτο γκέιμ ισοφαρίζοντας 3-3, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε και 4-3 μέχρι που στάθηκε άτυχος λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε 4-4, αλλά ο Ντεγιέν μάλλον εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση του Έλληνα τενίστα και κατόρθωσε τελικά να κερδίσει το πρώτο σετ επικρατώντας 6-4 έπειτα από 54 λεπτά.

Κάπου εκεί όμως άρχισε η κυριαρχία τού Τσιτσιπά, ο οποίος όντας ανώτερος και πολύ πιο ποιοτικός τενίστας, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο χώμα.

Στο δεύτερο σετ ήταν καταιγιστικός και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει ανάσα επικρατώντας με ένα άκρως εντυπωσιακό 6-0. Μάλιστα καθάρισε το σετ και ισοφάρισε (1-1) μόλις σε 34 λεπτά.

To σερί του Τσιτσιπά με έξι κερδισμένα γκέιμ σταμάτησε στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, όπου ο Ντεγιέν έδειξε να αντιδρά απέναντι στον Στέφανο, ο οποίος απ’ την πλευρά του αδράνησε ξανά.

Ωστόσο, χάρη στο εξαιρετικό σερβίς του ο Στέφανος κράτησε το χέρι του, έκανε και δύο μπρέικ στον Βολιβιανό και επικράτησε με άνεση 6-3 και στο τρίτο σετ (2-1) έπειτα από 30 λεπτά.

Μολονότι ο Τσιτσιπάς φάνηκε να έχει το μομέντουμ, ο Ντεγιέν του έκανε μπρέικ στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ προκαλώντας εκνευρισμό στον Ελληνα άσο, ο οποίος στη συνέχεια κυνήγησε το δικό του μπρέικ για να ισοφαρίσει.

Και, αφού ηρέμησε και βρήκε τα πατήματα και τα χτυπήματά του, τα κατάφερε στο καθοριστικό όγδοο γκέιμ, όπου αντί ο Βολιβιανός να ξεφύγει με 5-3, ο Στέφανος ισοφάρισε σε 4-4 και εν τέλει κάνοντας ένα ακόμη μπρέικ πήρε και το τρίτο σετ με 7-5, μαζί και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Μολονότι ο Στέφανος στοχεύει να φτάσει πολύ ψηλά στο φετινό Roland Garros, ήδη σε σχέση με την περασμένη χρονιά έχει πάει ένα βήμα παραπάνω καθώς το 2018 είχε ηττηθεί στο δεύτερο γύρο και είχε αποκλειστεί από τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ.

Ο αντίπαλος του κορυφαίου Ελληνα τενίστα, που βρίσκεται στο νούμερο έξι της παγκόσμιας κατάταξης, θα προκύψει από το ζευγάρι του 27χρονου Σέρβου Κραΐνοβιτς (Νο 60) και του 26χρονου Ισπανού Καρμπαγιές Μπαένα (Νο 76).

Uncharted Territory 🇬🇷@StefTsitsipas reaches his first Roland-Garros 3R by outlasting Hugo Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5.#RG19 pic.twitter.com/OHeZe1Usi5

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019