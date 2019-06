Νέα «βόμβα» στο Roland Garros: Η νεαρή Κένιν έστειλε τη Σερένα σπίτι της (video/pics)

Ναόμι Οσάκα, Σερένα Ουίλιαμς, Καρολίνα Πλίσκοβα, Καρολίν Βοζνιάκι, Αντζελίκ Κέρμπερ, Κίκι Μπέρτενς! Τι κοινό έχουν όλες αυτές;

Πέραν του γεγονότος ότι θεωρούνται και είναι κορυφαίες παίκτριες του γυναικείου τουρ, έχουν όλες αποκλειστεί πριν από τον τέταρτο γύρο του Roland Garros!

Τελευταίο θύμα αυτής της λίστας που ολοένα και μακραίνει είναι η τρεις φορές κάτοχος του τίτλου, Σερένα Ουίλιαμς!

Η 37χρονη τενίστρια πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση κόντρα στην, κατά δεκαεπτά χρόνια μικρότερή της, συμπατριώτισσα Σοφία Κένιν και ηττήθηκε αναμενόμενα με 6-2, 7-5!

Κατά συνέπεια, μένει εκτός γαλλικού όπεν από τον τρίτο μόλις γύρο, στην πιο πρόωρη αποχώρησή της από το Παρίσι από το 2014 και μετά, κάτι που όμως δεν πρέπει να μας εκπλήσσει ιδιαίτερα.

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.

Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019