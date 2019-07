Νέα ιστορική στιγμή για Φέντερερ: Προκρίθηκε με την 350η Grand Slam νίκη στους «16» του Wimbledon! (video/pic)

Προχωράει, μαζί με τον καλό του φίλο Ράφα Nαδάλ, στη δεύτερη εβδομάδα και τον τέταρτο γύρο του Wimbledon ο Ρότζερ Φέντερερ!

Ο 37χρονος Ελβετός επικράτησε του Λούκα Πούιγ με 7-5, 6-2, 7-6(4) και έφτασε στους «16» της διοργάνωσης όπου τον περιμένει ο καυτός στο γρασίδι φέτος, Ματέο Μπερετίνι.

O Φέντερερ, μάλιστα έφτασε τις 350 νίκες σε major και είναι ο πρώτος στην ιστορία (άνδρας ή γυναίκα) που «πιάνει» αυτό το νούμερο.

Με τη δέκατη έβδομη συμμετοχή του στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης, μάλιστα, αφήνει πίσω του τον Τζίμι Κόνορς και είναι μόνος πρώτος στη σχετική λίστα.

Ο 25χρονος Γάλλος δυσκόλεψε αρκετά τον Φέντερερ τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο σετ, ωστόσο, ένας πρωταθλητής του επιπέδου του «βασιλιά» γνωρίζει πώς να βρίσκει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία των σετ.

This GOAT just became the first player to record 350 Grand Slam singles match wins. Absolutely outstanding! #Wimbledon #champion pic.twitter.com/SULqnamw24

Αν εξαιρέσουμε το δεύτερο σετ, ο Φεντ τα βρήκε σκούρα στο σερβίς του Πούιγ με συνέπεια να χρειαστεί να είναι απόλυτα κυνικός στις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν ώστε να μπορέσει να κάμψει την αντίσταση του αξιόμαχου Γάλλου.

Παραμένει πάντως δίχως απώλεια σετ στη διοργάνωση έχοντας σώσει όσες δυνάμεις πιθανώς του είναι απαραίτητες τη δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά όπου θα κριθεί και ο τίτλος.

Θυμίζουμε πως, στον ημιτελικό γύρο, συναντιέται με τον Ράφα Ναδάλ που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση νωρίτερα κόντρα στον Τσονγκά δείχνοντας ικανός να φτάσει πολύ ψηλά και στο χορτάρινο major.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…

The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams – the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019