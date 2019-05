Νέα εξέλιξη για το μέλλον του Πετρ Τσεχ: Μετά τον τελικό του Europa League αναλαμβάνει πόστο στην Τσέλσι (pic)

Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Τσέλσι, ο Πετρ Τσεχ ετοιμάζεται να γυρίσει στους μπλε αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή!

Οι ημέρες αυτές που διανύουμε είναι ουσιαστικά και οι τελευταίες του στην ενεργό δράση καθώς έχει κάνει γνωστό από τον Ιανουάριο ότι θα αποχωρήσει από τη δράση στο φινάλε της σεζόν, ωστόσο όλα δείχνουν πως ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Όπως αποκάλυψε το αγγλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Sky Sport», η Τσέλσι ήρθε σε συμφωνία με τον Πετρ Τσεχ και ο 37χρονος τερματοφύλακας θα είναι από αυτό το καλοκαίρι ο νέος αθλητικός διευθυντής της.

Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ρόλο τον έχει η Μαρίνα Γκρανόβσκαγια, μετά την αποχώρηση του Μάικλ Εμενάλο τον Νοέμβριο του 2017, με τις πληροφορίες του εν λόγω μέσου να αναφέρουν πως οι μπλε έχουν αποφασίσει να αναθέσουν αυτή τη δουλειά σε μια προσωπικότητα που έχει γράψει ιστορία στο σύλλογο.

Σημειώνεται πως το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο θα πάρει μέρος ως ποδοσφαιριστής ο Τσεχ θα είναι αυτό της 29ης Μαΐου στο Μπακού, όταν η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στον τελικό του Europa League.

BREAKING: Petr Cech will return to Chelsea this summer in a new sporting director role at the club, Sky Sports News has learnt.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 21, 2019