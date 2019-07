Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό: Η δρομέας Χαντζλίκ πήρε το όριο για το Παγκόσμιο της Ντόχα και κυνηγάει Ολυμπιακή πρόκριση (pic)

View this post on Instagram

Νέο παγκύπριο ρεκόρ στο Μαραθώνιο Γυναικών από την @dagmara_handzlik! Με χρόνο 2:34.17 στο Μαραθώνιο του Gold Coast στην Αυστραλία, η Νταγκμάρα πήρε και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 #Doha2019! Επόμενο βήμα, η πρόκριση για το #Tokyo2020, όπου το όριο είναι 2:29.00! Συγχαρητήρια Νταγκμάρα! #TeamCyprus 🇨🇾 #RoadToTokyo 🇯🇵