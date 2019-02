Nέα αναγνώριση για Αντετοκούνμπο: Κορυφαίος κάτω των 25 ετών από το ESPN (pic)

Η αναγνώριση έχει περάσει στην καθημερινή ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

O «Greek Freak», ο οποίος ηγείται της… κούρσας για τον τίτλο του MVP της χρονιάς, τοποθετήθηκε από το ESPN στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων του ΝΒΑ κάτω των 25 ετών, αφήνοντας πίσω του τον Τζόελ Εμπίιντ των Σίξερς και τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς.

Από τη λίστα ξεχωρίζει και το όνομα του «παιδιού-θαύματος» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και διάδοχο του Ντιρκ Νοβίτσκι στους Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να καταλαμβάνει την έκτη θέση.

Η λίστα των κορυφαίων κάτω των 25 ετών, έχει ως εξής:

1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (Μιλγουόκι Μπακς)

2. Τζόελ Εμπίιντ (Φιλαδέλφεια Σίξερς)

3. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

4. Καρλ-Άντονι Τάουνς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

5. Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφεια Σίξερς)

6. Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς)

7. Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα Τζαζ)

8. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς)

9. Ντι’ Άαρον Φοξ (Σακραμέντο Κινγκς)

10. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς)

