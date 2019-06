Υπέστη ρήξη χιαστού ο Τόμπσον (video)

Τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Μια χρονιά γεμάτη τραυματισμούς ολοκληρώνεται με τον χειρότερο τρόπο για τους Ουόριορς, μετά το χαμένο πρωτάθλημα.

Ο Κλέι Τόμπσον υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στην προσπάθεια του για κάρφωμα στο τέλος της 3ης περιόδου.

Μετά τη ρήξη αχίλλειου του Ντουράντ, ακόμα ένα σοβαρός τραυματισμός για το Γκόλντεν Στέιτ…

Klay goes down with an apparent leg injury, and all of Oracle holds its collective breath. pic.twitter.com/QGqNxvgYhY

— ESPN (@espn) June 14, 2019