ΒΙΝΤΕΟ: Παράβαση 24″ στο Σπερς-Ράπτορς προς τιμήν του Κόμπι

Συγκλονισμένος όλος ο κόσμος του ΝΒΑ από τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ήδη τα social media έχουν κατακλυστεί από μηνύματα ομάδων και αθλητών που αδυνατούν να πιστέψουν τη μεγάλη απώλεια.

Παράλληλα στα γήπεδα του ΝΒΑ εκτιλύσσονται συγκινητικές στιγμές, όπως στο Σπερς-Ράπτορς, όπου μετά το τζάμπολ έκαναν -και οι δύο ομάδες- σκοπίμως παράβαση 24 δευτερολέπτων προς τιμήν του Κόμπι, που φορούσε το Νο24.

Today’s #Spurs / #Raptors game started with two 24-second violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/Wr26KpWKSG

The Spurs and Raptors both take 24 second violations in honor of Kobe Bryant while the crowd chants “KOBE!”

🐍 pic.twitter.com/MQqgJknfqf

— Kenny Beecham (@KOT4Q) January 26, 2020