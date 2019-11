Τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός ο Κάρι!

Τα σοκαριστικά νέα για τους Ουόριορς συνεχίζονται με τον Στεφ Κάρι να χρειάζεται τουλάχιστον τρεις μήνες στα «πιτς», μετά το σπάσιμο στο αριστερό του χέρι.

Η σεζόν της ομάδας του Στιβ Κερ εξελίσσεται σε απόλυτο εφιάλτη.

Ο Κέβιν Ντουράντ αποχώρησε το καλοκαίρι, ο Κλέι Τόμπσον υπέστη ρήξη χιαστού στους τελικούς με τους Ράπτορς και δεν θα επιστρέψει φέτος και η χρονιά άρχισε με ρεκόρ 1-3.

Παράλληλα, ο Στεφ Κάρι έσπασε το χέρι του και κάπου εκεί οι ελπίδες των φίλων των «πολεμιστών» για μια διάκριση φέτος πήγαν… περίπατο.

Ο έξι φορές All Star παίκτης θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες στα πιτς, πράγμα που σημαίνει πως η κατάστασή του θα επανεκτιμήθει στις αρχές Φεβρουαρίου.

Επομένως, ο Κάρι θα χάσει 45+ αγώνες στη regular season.

Today’s November 1st. Steph Curry’s status won’t even be updated for three full months. So he’ll be out into February. https://t.co/HCXZlqrl8S

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 1, 2019