Τα σχέδια για το νέο «στολίδι» των Κλίπερς (pics)

Η κοινή χρήση του «STAPLES Center» με τους Λος Άντζελες Λέικερς δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα καθώς ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, αποκάλυψε τα σχέδια για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Συγκεκριμένα θα χτιστεί στο Ινγκλγουντ της Καλιφόρνια και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.

«Ο στόχος μου είναι πολύ απλός. Θέλω οι Κλίπερς να έχουν το καλύτερο γήπεδο του κόσμου σε όλα τα σπορ. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τους παίκτες, τους φιλάθλους, τους σπόνσορες για την κοινότητα του Ίνγκλγουντ» ανέφερε ο Μπάλμπερ σε δήλωσή του.

“Our goal is to build a facility that re-sets fans’ expectations while having a transformative impact on the city we will call home.” – @Steven_Ballmer pic.twitter.com/PwQeyNcUDi

