Στο τελευταίο του tweet ο Κόμπι αποθέωσε τον ΛεΜπρόν

Σοκάρει η είδηση για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος του ΝΒΑ έχασε τη ζωή του έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

Σημειώνεται πως ο Κόμπι απεβίωσε μία μέρα μετά που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον ξεπέρασε (κατά 12 πόντους) στη λίστα των πρώτων σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ.

Μάλιστα ο αδικοχαμένος θρύλος των Λέικερς αποθέωσε τον «βασιλιά»: «Συνεχίζεις να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Σεβασμός, αδερφέ μου» έγραψε ο Κόμπι στο τελευταίο, δυστυχώς, tweet του.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020