Στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο – Συμβόλαιο ρεκόρ με 250 εκατομμύρια!

Μία ακόμα σπουδαία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ «σαρώνοντας» στη σχετική ψηφοφορία.

Η φετινή κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» έχει πάρει από το χέρι τους Μιλγουόκι Μπακς και τους οδηγεί από νίκη σε νίκη. Σε λίγες ώρες αναμένεται να δώσει τον πιο σημαντικό -ως τον επόμενο- αγώνα του στα φετινά πλέι οφ, κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, στο Fiserv Forum, στο Game 5 της σειράς των Τελικών της Ανατολής.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα, όμως, ο ηγέτης των «ελαφιών» έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Κι αυτό γιατί βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος, για τη φετινή σεζόν, με το απόλυτο των ψήφων (100). Κάτι αντίστοιχο και με τον Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Στεφ Κάρι, Πολ Τζορτζ και Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Αντετοκούνμπο, μάλιστα, δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα στη Λίγκα και σε οικονομικό επίπεδο. Κι αυτό γιατί το καλοκαίρι του 2020 θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει νέο supermax συμβόλαιο, το οποίο θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στα χρονικά του ΝΒΑ! Κι αυτό γιατί το νέο συμβόλαιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα ξεπεράσει τα 247 εκατ δολάρια, για μια πενταετία.

Για την ακρίβεια, τον πρώτο χρόνο θα έχει λαμβάνειν 42,6 εκατ, τη δεύτερη σεζόν θα ανέβει στα 46 εκατ, την τρίτη στα 49,5 εκατ, την τέταρτη στα 52,9 εκατ., ενώ την πέμπτη και τελευταία σεζόν του συμβολαίου του το ποσό θα φτάσει στα 56,3 εκατ. δολάρια!

Παράλληλα, ο διεθνής άσος θα έχει τη δυνατότητα στα 31 του να υπογράψει ένα ακόμα πολυετές συμβόλαιο, είτε με τα «ελάφια» είτε με άλλη ομάδα της Λίγκας που θα τον διεκδικήσει.

Earning All-NBA for a second consecutive season now has Giannis Antetokounmpo eligible in the summer of 2020 to sign the largest contract in NBA history. The five-year extension starting in 2021-22 would be worth $247.3M and carry a $42.6, $46.0, $49.5, $52.9 and $56.3M cap hit.

