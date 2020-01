Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ

Σοκαριστική είδηση έρχεται από την Αμερική, καθώς ο Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ελικόπτερο!

Την είδηση αποκάλυψε το TMZ Sports και ναι μεν δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως, όμως αναπαράγεται πλέον από τα μεγάλα διεθνή Μέσα και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο 41χρονος Κόμπι ταξίδευε με άλλα τέσσερα άτομα στο ιδιωτικό του ελικόπτερο, όταν αυτό έπιασε φωτιά και συνετρίβη στο Καλαμπάσας του Λος Άντζελες, οι Αρχές του οποίου επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πέντε νεκρών.

Στο ελικόπτερο δεν επέβαινε η γυναίκα του Βανέσα ούτε κάποια από τις τέσσερις του κόρες, Τζιάνα, Νατάλια, Μπιάνκα και (η νεογέννητη) Κάπρι.

Ο Κόμπι Μπράιαντ θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Πέρασε ολόκληρη την καριέρα τους στους Λος Άντζελες Λέικερς (1996-2016) και κατέκτησε μαζί τους πέντε πρωταθλήματα (2000, 2001, 2002, 2009 και 2010).

Κατέγραψε 18 συμμετοχές σε All Star Game και σε τέσσερις από αυτές αναδείχθηκε MVP, ενώ δύο φορές αναδείχθηκε πολυτιμότερος των τελικών (2009, 2010) και ήταν ο MVP του πρωταθλήματος το 2008.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

— News_Executive (@News_Executive) January 26, 2020