Μακάμπι σε Ράπτορς: «Τώρα έχουμε μόνο 104 τίτλους περισσότερους!»

Το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και… 53ο συνολικά κατέκτησε προχθές η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Μετά το πάρτι για την κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα παρακολούθησε μαζί τον 6ο τελικό του ΝΒΑ που έστεψε πρωταθλητές –για πρώτη φορά στην ιστορία τους- τους Ράπτορς.

Η Μακάμπι βρήκε λοιπόν την ευκαιρία να… παινέσει το «σπίτι» της και με ανάρτησή της στα ΜΚΔ μετά τον θρίαμβο του Τορόντο, έγραψε: «Τώρα έχουμε μόνο 104 τίτλους περισσότερους από τους Ράπτορς!»

Σημειώνεται πως η Μακάμπι πέραν από τα 53 πρωταθλήματα έχει 44 κύπελλα, έξι Euroleague, ένα Intercontinental Cup και ένα πρωτάθλημα Αδριατικής.

After winning the championship & celebrating with the fans, Maccabi players went together to watch the @NBA finals game 6. Now we have only 104 titles more than the @Raptors 😉 pic.twitter.com/l4HHNBEmmv

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 16, 2019