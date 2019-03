Κέρδισαν τον ΛεΜπρόν και πήραν το πρώτο εισιτήριο των πλέι οφ οι Μπακς! (video)

Την έβδομη διαδοχική τους νίκη αλλά και δέκατη (!) σερί εκτός έδρας πήραν οι Μπακς, που επικράτησαν μέσα στο Λος Άντζελες των Λέικερς με 131-120!

Παρά την εξαιρετική προσπάθεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς, που έκανε double-double με 31 πόντους (όσους και ο Ίνγκραμ) και 10 ασίστ, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πήρε τη νίκη, με την οποία έγινε η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ που εξασφάλισε μαθηματικά την παρουσία της στα πλέι οφ, έχοντας άλλους 20 αγώνες στο χέρι!

Ο «Greek Freak» έμεινε μεν στα… χαμηλά με 16 πόντους, όμως πέτυχε το 43ο double-double του στη φετινή σεζόν καθώς είχε 15 ριμπάουντ, ενώ μέτρησε επίσης έξι ασίστ και τρία κοψίματα. Πρώτος σκόρερ της ομάδας του Μιλγουόκι ήταν ο Μπλέντσο, που για πρώτη φορά φέτος σκόραρε 31 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-27, 65-59, 94-93, 131-120

Τα highlights του αγώνα:

H εμφάνιση του Αντετοκούνμπο:

The Greek Freak earned his 43rd double-double of the season!!

16 PTS | 15 REB | 6 AST | 3 BLK | 50% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/Om1GICEc6z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2019