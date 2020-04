Η φάση πίσω από την (επική) κορυφαία αθλητική φωτογραφία της σεζόν – ΒΙΝΤΕΟ

Η πιο πάνω φωτογραφία, από τη στιγμή του buzzer beater του Καουάι Λέοναρντ στο 7ο παιχνίδι των περσινών ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειεας του ΝΒΑ ανάμεσα σε Ράπτορς και Σίξερς, βραβεύτηκε ως η κορυφαία αθλητική φωτογραφία της σεζόν.

Η φωτογραφία (12 Μαΐου 2019) τραβήχτηκε από τον Μαρκ Μπλιντς που εργάζεται για το ΝΒΑ, το Getty Images, το Reuters, το Canadian Press, την Globe και τη Mail.

Με το σκορ της ημιτελικής σειράς της ανατολής στο 3-3, Ράπτορς και Σίξερς πήγαν να λύσουν τις διαφορές τους στο έβδομο και τελευταίο game στο Τορόντο.

Τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το σκορ ήταν στο 90-90 και η κατοχή στους Καναδούς. Ο Λέοναρντ πήρε το κρίσιμο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η μπάλα κτύπησε στη στεφάνη και αναπήδησε τέσσερις (!) φορές, την ώρα που ο ίδιος είχε… κοντοκαθίσει περιμένοντας την κατάληξη.

Η εκπληκτική φωτογραφία, που τραβήχτηκε ακριβώς τη στιγμή που η μπάλα έμπαινε στο καλάθι, δείχνει την τρομερή αγωνία όχι μόνο του Λέοναρντ αλλά και του πάγκου των Ράπτορς, καθώς και τις αντιδράσεις αντιπάλων και θεατών.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το πρώτο νικητήριο buzzer beater σε Game7 στην ιστορία του ΝΒΑ. Μετά από αυτή την πρόκρισή τους, οι Ράπτορς απέκλεισαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ στους τελικούς του ΝΒΑ κέρδισαν τους Ουόριορς κι έγιναν η πρώτη ομάδα εκτός ΗΠΑ που κατακτά το πρωτάθλημα.

The world’s most prestigious photojournalism contest has named “Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater” by Mark Blinch as the single best sports photo of the year: https://t.co/xpCoLRmh3n pic.twitter.com/V6cu9YdBuv

— Jonathan Goldsbie (@goldsbie) April 16, 2020