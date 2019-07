«Γιάννης Αντετοκούνμπο Day» στο Μιλγουόκι!

Βραβεία, διακρίσεις και όλων των ειδών τις τιμές έχει λάβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πλέον έχει και τη δική του… μέρα!

Δεν κάνουμε πλάκα, καθώς η πόλη του Μιλγουόκι, που χρωστά πολλά στον «Greek Freak» για τα όσα κάνει για τους Μπακς και την προβολή που προσφέρει, έχει θεσπίσει την «Giannis Antetokounmpo Day», που είναι η σημερινή, 14η Ιουλίου!

Το γεγονός ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι εορτασμοί των Μπακς στο «Fiserv Forum», όπου θα τιμηθεί ο Έλληνας σταρ για την ανάδειξή του ως πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν στο ΝΒΑ.

Πρόκειται για κάτι που σαφώς κάνει περήφανο τον Γιάννη, ίσως περισσότερο κι από όλα τα βραβεία που έχει πάρει…

Today is @Giannis_An34 Day in Milwaukee County! Congrats, Giannis! Enjoy the MVP celebration at @FiservForum @Bucks #FearTheDeer🦌 pic.twitter.com/nK7dfJOK6V

— RideMCTS (@RideMCTS) July 14, 2019