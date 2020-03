Επιστρατεύουν το Skype για τo Draft οι ομάδες του ΝΒΑ

Ο παγκόσμιος αθλητισμός έχει κατεβάσει ρολά λόγω κορωνοϊού κι αναπόφευκτα επηρεάζεται η διαδικασία επιλογής στο ΝΒΑ Draft.

Όπως ανέφεραν σε πρόσφατο δημοσίευμα οι New York Times, η εφετινή διαδικασία αναμένεται να μετατεθεί τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

Μάλιστα ο Jon Rothstein του CBS Sports τονίζει πως αρκετές ομάδες θα κινηθούν μέσω Skype, πραγματοποιώντας εξ αποστάσεως συνεντεύξεις και prior in-person scouting, δίχως workouts και κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Sources: Several NBA teams are preparing to make their selections for the 2020 NBA Draft based on Skype interviews and prior in-person scouting. Many are moving forward with the expectation of no combine, no workouts, and no in-person interviews.

