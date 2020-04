Επίσημα στο Hall of Fame ο Κόμπι Μπράιαντ

Λίγες μόνο μέρες μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε ο Κόμπι Μπράιαντ έγινε γνωστό πως ο εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ θα μπει από φέτος στο Hall of Fame.

Σημερα αυτό συνέβη κι επισήμως, αφού η επιτροπή του HoF ανακοίνωσε τα εννέα μέλη της «κλάσης» του 2020.

Μαζί με τον «Black Mamba» ξεχωρίζουν από τα νέα μέλη του Hall of Fame οι Κέβιν Γκαρνέτ και Τιμ Τάνκαν.

Η σχετική ανακοίνωση για τον Κόμπι αναφέρει: «Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μαχητές που πάτησαν το παρκέ και σιγουρεύτηκε πως η επιρροή του θα γίνει αισθητή εντός και εκτός παρκέ. Ήταν ο 4ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ (33.643). Συγχαίρουμε, μετά θάνατον, τον πέντε φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ».

Η κλάση του 2020

Κόμπι Μπράιαντ

Ταμίνκα Κάτσινγκς (WNBA)

Τιμ Ντάνκαν

Κέβιν Γκαρνέτ

Κιμ Μάλκεϊ (προπονήτρια NCAA γυναικών)

Μπάρμπαρα Στίβενς (προπονήτρια NCAA γυναικών)

Έντι Σάτον (προπονητής NCAA)

Ρούντι Τομάνοβιτς (πρώην παίκτης και προπονητής)

Πάτρικ Μπάουμαν

