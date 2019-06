«Ένα παιδί απ’ τα Σεπόλια…» (video)

«Ένα παιδί από τα Σεπόλια, που ήρθε στο Μιλγουόκι και έγινε MVP», με τρεις απλές γραμμές οι Μπακς συνόδευσαν το μοναδικό βίντεο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak είναι ο νέος πολυτιμότερος παίκτης σε όλο το ΝΒΑ και η διαδρομή του μόνο με παραμύθι μπορεί να συγκριθεί.

Από την Αθήνα και τις δυσκολίες, στο ντραφτ του ΝΒΑ, από εκεί στο Μιλγουόκι και από εκεί στην κορυφή. Ο Γιάννης είναι ο κορυφαίος και όλα αυτά τα πέτυχε δουλεύοντας σκληρά και παλεύοντας για τα όνειρα του.

Τα όνειρα είναι μοναδικά. Πιστεύετε σε αυτά και όλα μπορούν να συμβούν. Ο Γιάννης μας δείχνει τον δρόμο.

Ένα παιδί από τα Σεπόλια…

Just a kid from Sepolia.

Who came to Milwaukee.

And became the MVP!!

#NBAAwards pic.twitter.com/wHxErFbOZ7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 25, 2019