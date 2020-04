BINTEO: Πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» του Μάικλ Τζόρνταν

Την Κυριακή του Πάσχα θα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του ESPN, που θα προβάλλεται κι από το Netflix, «The Last Dance», που αφορά τους Μπουλς της δεκαετίας του ’90 και ειδικότερα τη σεζόν 1997/98, τελευταίας του Μάικλ Τζόρνταν στην ομάδα του Σικάγο.

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ, δέκα επεισοδίων, ήταν προγραμματισμένο να βγει στον «αέρα» τον Ιούνιο εντούτοις αποφασίστηκε να προβληθεί συντομότερα, για να κρατήσει συντροφιά στον κόσμο που βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι.

Κάθε Κυριακή, ξεκινώντας από μεθαύριο -και μέχρι τις 17 Μαΐου- το ESPN θα προβάλλει δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο Netflix (εκτός ΗΠΑ) την εκάστοτε Δευτέρα που ακολουθεί.

Το ESPΝ, πάντως, έκανε ένα… δώρο σε όσους ανυπομονούν για το ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τζόρνταν, δίνοντάς τους μια μικρή γεύση για το τι να περιμένουν, αφού δημοσίευσε πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο.

Δείτε το απόσπασμα:

Can’t wait for Sunday? Neither can we.

So we’re dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr

— ESPN (@espn) April 17, 2020