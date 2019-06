Ανέβηκε σε πύργο 553 μέτρων για να δει την παρέλαση των Ράπτορς! (video)

Τρέλα επικράτησε στη χθεσινή παρέλαση των Ράπτορς στο Τορόντο για την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.

Τρέλα που αποδεικνύεται όχι μόνο από την παρουσία 1,5-2 εκατομμυρίων φιλάθλων στη μεγάλη γιορτή αλλά και από το γεγονός πως ορισμένοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να απολαύσουν στο μέγιστο την εκδήλωση.

Όπως για παράδειγμα ο τύπος στο πιο κάτω video, που ανέβηκε στο CN Tower (συνολικού ύψους 553 μέτρων) για να δει από ψηλά την παρέλαση!

Φυσικά, ο εν λόγω φίλαθλος, που δεν ανέβηκε στην κορυφή του πύργου αλλά σε πολύ ψηλό σημείο του, είχε προστασία, όμως ακόμη κι έτσι το εγχείρημά του… κόβει την ανάσα.

Σημειώνεται πως η γιορτή αμαυρώθηκε από πυροβολισμούς που άφησαν πίσω τους τέσσερις τραυματίες.

.@raptors fans really doing ANYTHING for a view of the parade 😂#WeTheNorthDay | @raptors pic.twitter.com/bqDyW98umF

— Sportsnet (@Sportsnet) June 17, 2019