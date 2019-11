NBA: «Τσάκισαν» τα ιστορικά ρεκόρ με τις εμφανίσεις τους ΛεΜπρον και Ντόντσιτς!

Θα έχουν να θυμούνται τη χθεσινή βραδιά οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.

Οι δύο αστέρες αν και βρίσκονται σε πολύ διαφορετική φάση της καριέρας τους, κατάφεραν και έκαναν εκπληκτικά πράγματα μέσα στο παρκέ, ενώ παράλληλα έγραφαν ιστορία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Ο «Βασιλιάς» είχε 39 πόντους, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ενώ ο νεαρός Σλοβένος είχε 31 πόντους, 13 ριμπάουντ και 15 ασίστ, με τους δύο τους να κάνουν αίσθηση.

Αρχικά, ο ΛεΜπρον μαζί με τον Ντέιβις έγιναν οι δυο και μοναδικοί καλαθοσφαιριστές που πήραν προσπάθεια, μέσα από την ρακέτα στην παράταση, ενώ ο ηγέτης του Λος Άντζελες σκόραρε τους 20 από τους 27 πόντους και με εκείνον στο παρκέ οι Λέικερς πήγαν στο +15 και χωρίς εκείνον στο -6.

Παράλληλα, το ζευγάρι των αντιπάλων έγινε το πρώτο στην ιστορία που δύο αντίπαλοι έχουν από 15 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρον έγινε και ο τρίτος καλαθοσφαιριστής της ιστορίας με triple double με 30 πόντους, μαζί με τους Ρόμπερτσον και Ουέστμπρουκ.

Ο νεαρός Σλοβένος έφτασε το δέκατο triple double του στην λίγκα, με μόλις 77 ματς καριέρας, ενώ είναι ο τρίτος πιο γρήγορος, που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Σύγχρονος είναι και ο νεότερος παίκτης με triple double απέναντι στους Λέικερς στην ιστορία του ΝΒΑ.

Επιστροφή στα ρεκόρ του Τζέιμς, όπου είχε για 185η φορά τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ και είναι τα περισσότερα που έχουν γίνει από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του στη λίγκα το 2003.

LeBron James and Anthony Davis were the only Lakers to attempt a field goal in OT.

Those two outscored the Mavericks 15-7. pic.twitter.com/7obDlc1LwR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 2, 2019