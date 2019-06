NBA: Προκαλεί ίλιγγο – Αυτό θα είναι το supermax συμβόλαιο του MVP Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι και με τη βούλα πλέον ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής στον κόσμο μετά την ανάδειξή του σε MVP του ΝΒΑ, το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει την ευκαιρία να υπογράψει ένα supermax (δηλαδή, το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει) συμβόλαιο.

Και αν το τρέχον τετραετές συμβόλαιο του «Greek Freak» με τους Μιλγουόκι Μπακς αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο μπορεί να φτάσει τα 253,75 εκατομμύρια εκατομμύρια.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Bobby Marks, με το ποσό αυτό να ανεβαίνει κλιμακωτά κατά περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Here is the breakdown of the Giannis Antetokounmpo supermax extension that he is eligible to sign in the summer of 2020:

20/21 $43.75

21/22 $47.25

22/23 $50.75

23/24 $54.25

24/25 $57.75

Total $253.75M

