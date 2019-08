NBA: Παραμένει στο Γκόλντεν Στέιτ ο Ντρέιμοντ Γκριν, νέο συμβόλαιο αξίας 100 εκατομμυρίων! (pics)

Αποτέλεσε θεμέλιο «λίθο» στη δυναστεία των Ουόριορς με τα τρία πρωταθλήματα και τα απίστευτα ρεκόρ. Ο λόγος για τον τρεις φορές All Star και καλύτερος αμυντικό του ΝΒΑ (2017) Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο 29χρονος φόργουορντ ήταν μαζί με τους Κλέι Τόμπσον, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι η «Αγία Τετράδα» του Γκόλντεν Στέιτ και θα παραμείνει στην ομάδα του Στιβ Κερ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Όπως αναφέρει το «ΕSPN» και ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γκριν συμφώνησε για νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους «πολεμιστές» να διατηρούν στο ρόστερ τους μία μηχανή σε άμυνα και επίθεση (7,4π., 6,9ριμπ., 4,6ας, 1,4κλ., 1,1κοψ.).

Θυμίζουμε ότι ο Γκριν έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, συνεπώς θα λάβει για πέντε έτη 118 εκατομμύρια.

Green’s extension pays him $22.2M, $24M, $25.8M and $27.6M over the course of the deal. The Warriors will have $129M and $138M committed to their four max players — Curry, Thompson, Green and Russell — in the 2020-21 and 2021-22 seasons, respectively.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2019