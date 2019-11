ΝBA: Ασύλληπτος ΛεΜπρον στο Σικάγο με τρίτο σερί triple-double! (video)

Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να δίνει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση, πετυχαίνοντας trible double στο Σικάγο, οι Λέικερς συνέχισαν με θετικά αποτελέσματα την πορεία τους στo NBA.

Aπέναντι στους Μπουλς ο «Βασιλιάς» είχε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ φτάνοντας τους 90 πόντους, τα 33 ριμπάουντ και τις 40 ασίστ στις τελευταίες τρεις εμφανίσεις του.

Ο μοναδικός καλαθοσφαιριστής τα τελευταία πενήντα χρόνια που έχει καταφέρει να έχει τουλάχιστον 90 πόντους, 30 ριμπάουντ και 40 ασίστ σε τρεις αγώνες είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (96 π., 43 ριμπ., 40 ασ., 15 με 26 Φεβρουαρίου του 2017).

Για τους Λέικερς που έχουν έξι σερί νίκες μετά την ήττα της πρεμιέρας από τους Κλίπερς, ο Κουίν Κουκ είχε 17 πόντους ενώ ο Αντονι Ντέιβις τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 μπλοκ. Ο Ζακ ΛαΒίν ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ταύρων» με 26 πόντους (9/18 σουτ) ενώ οι Οτο Πόρτερ και Κόμπι Γουάιτ είχαν από 18.

👑 @KingJames registers his third-straight TRIPLE-DOUBLE for the third time in his career in the @Lakers win at Chicago! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/mkN8ILJdK3

Οι Χόρνετς με ηγέτη τον Γκράχαμ νίκησαν στο τέλος τους αξιόμαχους Πέισερς ενώ οι Σέλτικς απέδρασαν με το διπλό από το Κλίβελαντ, με τον Χέιγουορντ να θυμίζει τον παλίο καλό του εαυτό (39π.)

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, οι Χοκς επικράτησαν των Σπερς, η Οκλαχόμα κατέβαλλε την αντίσταση του Ορλάντο και οι Νάγκετς πήραν μία εύκολη νίκη απέναντι στους Χιτ.

📊 @KingJames has posted 3-straight TRIPLE-DOUBLES for the @Lakers, totaling 90 PTS, 33 REB, 40 AST in the stretch!

The only other player in the last 50 years with 90 PTS, 30 REB, 40 AST over a 3-game span is @russwest44 (96 PTS, 43 REB, 40 AST from Feb. 15-26, 2017). pic.twitter.com/qx8kKg67ET

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 6, 2019