NBA All Star Game: Φανέλες με πένθος για τον Κόμπι Μπράιαντ

H αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ, του NBA All Star 2020 που φέτος φιλοξενείται στο Σικάγο έχει ξεκινήσει και ήδη έχουμε τις πρώτες διαρροές των ετοιμασιών ενός λαμπρού event που φέτος θα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ της κόρης του Τζιάνα, όπως και σε αυτήν του επί σειρά ετών κομισάριου του NBA Ντέιβιντ Στερν.

Όλοι οι αστέρες της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς θα παίξουν με τον αριθμό «2» που φορούσε η «Τζίτζι», ενώ η αντίστοιχη του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα φορά το νούμερο «24». Επιπλέον στις φανέλες των All Stars θα υπάρχει μαύρο πένθος με εννέα αστέρια (σ.σ όσοι και οι νεκροί του δυστυχήματος).

Η δράση του τριήμερου ΝΒΑ All-Star ξεκινάει τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/2) με το Mountain Dew Ice Rising Stars Challenge, στο οποίο θα συμμετέχουν οι καλύτεροι πρωτοετείς και δευτεροετείς παίκτες του ΝΒΑ που θα χωριστούν σε Team US και Team World.

Την Κυριακή (16/12) θα διεξαχθεί το State Farm All Star Saturday Night που περιλαμβάνει το Skills Challenge (με τη συμμετοχή των Μπαμ Αντεμπάγιο, Πάτρικ Μπέβερλι, Σπένσερ Ντινουίντι, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Κρις Μίντλετον, Ντομάντας Σαμπόνις, Πασκάλ Σιακάμ και Τζέισον Τέιτουμ), τον διαγωνισμό τριπόντων (με τη συμμετοχή των Νταβίς Μπερτάνς, Ντιβόντε Γκράχαμ, Τζο Χάρις, Μπάντι Χιλντ, Ζακ ΛαΒιν, Ντάμιαν Λίλαρντ, Ντάνκαν Ρόμπινσον και Τρε Γιανγκ), καθώς και το διαγωνισμό καρφωμάτων, στον οποίο θα δώσουν το παρών οι: Πατ Κόνανγκτον (Μιλγουόκι Μπακς), Άαρον Γκόρντον (Ορλάντο Μάτζικ), Ντουάιτ Χάουαρντ (Λος Άντζελες Λέικερς) και Ντέρικ Τζόουνς (Μαιάμι Χιτ).

Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί ξημερώματα Δευτέρας (17/2) με το NBA All-Star Game 2020 στο οποίο θα αναμετρηθούν οι ομάδες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του ΛεΜπρόν Τζέιμς, όπως διαμορφώθηκαν μετά την επιλογή των δύο κάπτεν στο NBA All-Star Draft. Επίσης θα υπάρξουν δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις όπως είναι το Celebrity All-Star 2020 by Ruffles και το 6ο ετήσιο παγκόσμιο Basketball Without Borders Camp.

The tribute patches to Kobe Bryant, Gianna Bryant & Calabasas crash victims & stripe for David Stern on 2020 NBA All-Star Weekend jerseys pic.twitter.com/AqXdH2r2AP

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 14, 2020