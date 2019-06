Nations League: Οι ενδεκάδες στο Πορτογαλία – Ολλανδία, πρώτια βιολιά οι Ρονάλντο και Φαν Ντάικ (pics)

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (9/6, 21:45) το Nations League με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ολλανδία στο Οπόρτο.

Ίβηρες και «οράνιε» διεκδικούν το τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης και το διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό έπαθλο των 10.500.000 εκατoμμύρια ευρώ. Ο ηττημένος του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ως προς τα πλάνα ενδεκάδας, ο Φερνάντο Σάντος παρατάσσει την Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο υπ αριθμόν ένα όπλο, ενώ ο Ρόναλντ Κούμαν έχει βράχο στην άμυνα τον σταρ της Λίβερπουλ και πρωταθλητή Ευρώπης, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

🇵🇹📋 Fonte, Danilo and Guedes start for Portugal ✅ #NationsLeague pic.twitter.com/uTRqWrBmOX

🇳🇱📋 Netherlands are unchanged from their semi-final win ✅#NationsLeague pic.twitter.com/0j1Pr42tWR

