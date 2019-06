Νations League: Η ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ του Ρονάλντο έβαλε σε θέση οδηγού την Πορτογαλία (video)

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε το προβάδισμα της Πορτογαλίας στον αποψινό ημιτελικό του φάιναλ φορ του πρώτου Nations League κόντρα στην Ελβετία.

Το ρολόι σημάδεψε το εικοστό πέμπτο λεπτό όταν ο Πορτογάλος αστέρας έστησε την μπάλα και με μια αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Φερνάντο Σάντος.

Υπενθυμίζουμε πως αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός για το UEFA Nations League και η νικήτρια ομάδα θα βρεθεί στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία – Αγγλία.

Δείτε το υπέροχο τέρμα του Πορτογάλου:

Cristiano Ronaldo just scored this beauty. What a great free-kick. 🔥🔥 pic.twitter.com/2hso5BwU6V

— World Cup (@FlFAWC2018) June 5, 2019