Να τον ακούς ή όχι τον Ρικ Πιτίνο; Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά χρώματα για τον επόμενο πρωταθλητή του ΝΒΑ (pic)

Αν και ακόμα το ΝΒΑ βρίσκεται ακόμα στην περίοδο των καλοκαιρινών μεταγραφών και ανταλλαγών ενόψει της επόμενης σεζόν, ο Ρικ Πιτίνο έχρισε τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως τη Νο1 ομάδα για το πρωτάθλημα του 2020.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και «Hall of Famer» είχε προβλέψει πριν τα φετινά πλέι οφ, ότι οι Τορόντο Ράπτορς θα αναδειχθούν πρωταθλητές και έτσι η άποψή του έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Με νέα του πρόβλεψη λοιπόν, ο Αμερικανός τεχνικός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά χρώματα, καθώς θεωρεί ότι τα «ελάφια» θα πάρουν το πλεονέκτημα έδρας σε όλο το NBA και έτσι μπορούν να κατακτήσουν και τον τίτλο την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Αν κάποια ομάδα της Δύσης θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, θα χρειαστεί να το κάνει χωρίς να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτό θα το έχουν είτε οι Σίξερς, είτε οι Μπακς. Πέρσι διάλεξα τους Ράπτορς για μία θέση στου τελικούς. Τώρα θα κάνω μία πιο γρήγορη πρόβλεψη και θα πω ότι οι Μπακς θα φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου την επόμενη σεζόν».

If the West is to win the NBA championship they will do it without home court advantage. That will go to @sixers or @bucks. I picked @Raptors to be in the finals last year. I’ll go out on a limb early and say @Bucks win it all next year.

— Rick Pitino (@RealPitino) July 9, 2019