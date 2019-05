Μυθική Σάκκαρη: Η «λύκαινα της Ρώμης» κατασπάραξε τη Μλαντένοβιτς και πέρασε στα ημιτελικά! (video/pic)

Oι μαγικές στιγμές για το ελληνικό τένις συνεχίζονται και στη Ρώμη καθώς μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά προκρίθηκε και η Μαρία Σάκκαρη στα ημιτελικά του Μάστερς της Ρώμης.

Έχοντας ξεκινήσει από τον προκριματικό γύρο της Ρώμης, η Eλληνίδα πρωταθλήτρια έχει κερδίσει έξι συνολικά αγώνες στη σειρά για να φτάσει στα ημιτελικά ενός Premier Mandatory τουρνουά παίζοντας το τένις της ζωής της!

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με σετ στον αγώνα της με την Κίκι Μλαντένοβιτς, σε ένα σετ που είχε τις ευκαιρίες της να το πάρει, η SakkAttack πραγματοποίησε μια τρομερή αντεπίθεση κερδίζοντας στο τέλος εκκωφαντικά με 2-1 σετ 5-7, 7-3, 6-0 τη Γαλλίδα.

Στον ημιτελικό η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλισκόβα που είναι Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης και νωρίτερα νίκησε την Βικτόρια Αζαρένκα από την Λευκορωσία με 6-7 (5), 2-6, 2-6.

Προημιτελικά γυναικών – Παρασκευή 17 Μαΐου

Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία-Νο1) – Κίκι Μπέρτενς (Ολλανδία-Νο4) (άνευ αγώνα, αποχώρηση η Οσάκα)

Κριστίνα Μλαντένοβιτς (Γαλλία-Νο63) – Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα-Νο39) 1-2 (7-5, 3-7, 0-6)

Μαρκέτα Βοντρούσοβα (Τσεχία-Νο44) – Γιοχάνα Κόντα (Μ.Βρετανία-Νο42) 1-2 (3-6, 6-3, 1-6)

Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία-Νο51) – Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία-Νο7) 1-2 (7-6 (5), 2-6, 2-6)

Ημιτελικά γυναικών – Σάββατο 18 Μαΐου

Κίκι Μπέρτενς (Ολλανδία-Νο4) – Γιοχάνα Κόντα (Μ.Βρετανία-Νο42)

Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα-Νο39) – Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία-Νο7)

.@mariasakkari was down 5-7, 1-2* 0-40, but still found a way to reach the @InteBNLdItalia semifinals!

She will face Karolina Pliskova for a berth in the final–> https://t.co/ktDo1Pqmyb pic.twitter.com/GR2fiwnswW

— WTA (@WTA) May 17, 2019