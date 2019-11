Μυθικά επιτεύγματα από Μέσι, πέρασε τον Ριβάλντο ο Σουάρες (pics)

Ο ζωντανός μύθος που λέγεται Λιονέλ Μέσι, δεν σταματά να γράφει ιστορία με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν βασικός και αρχηγός κόντρα στη Ντόρτμουντ, φτάνοντας τις επτακόσιες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μπλαουγκράνα». Ο Μέσι θέλει ακόμα 68 συμμετοχές για να ξεπεράσει τον πρώτο των πρώτων, Τσάβι, που σταμάτησε στις 767 παρουσίες με τους Καταλανούς.

Πέρα από αυτό, όμως, ο Aργεντινός άσος έδωσε και την ασίστ στο πρώτο γκολ ενώ σκόραρε το δεύτερο. Η Ντόρτμουντ ήταν το 34ο θύμα του Αργεντινού «μύθου» στο Champions League.

Πλέον, ο Μέσι, έχει σκοράρει εναντίον των περισσότερων διαφορετικών ομάδων στη διοργάνωση σε σύγκριση με κάθε άλλο ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, σημαντική επίδοση πέτυχε και ο Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός που άνοιξε το σκορ, έφτασε στα 23 γκολ με τη Μπαρτσελόνα στο Champions League και ξεπέρασε τον θρυλικό Ριβάλντο που είχε σταματήσει στα 22 με την ομάδα της Βαρκελώνης στη διοργάνωση.

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019