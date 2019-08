Μπράβο σας, μάγκες! Οι έφηβοι της Κύπρου κατέκτησαν το χρυσό και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό!

Ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα χρονικά της κυπριακής καλαθόσφαιρας μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία της εθνικής εφήβων της Κύπρου, η οποία από το βράδυ της Κυριακής (4/8) πανηγυρίζει την κατάκτηση της πρωτιάς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 τρίτης κατηγορίας.

Φτάνοντας, μάλιστα, μέχρι το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ανδόρα, η ομάδα του Ευριπίδη Ανδρέου έδειξε για ακόμα μια φορά την ατσαλένια της θέληση, κερδίζοντας έστω και δύσκολα το Μονακό με 67-59, σε έναν αγώνα το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η Κύπρος ήταν ωστόσο καλύτερη και πιο συγκεντρωμένη στα τελευταία στάδια του αγώνα και έφυγε έτσι από το γήπεδο με το χρυσό μετάλλιο και το τρόπαιο στα χέρια της.

Η Κύπρος δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τον αγώνα, αφού με την λήξη της πρώτης περιόδου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20-13. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν όμως ανώτερο στην συνέχεια, καταφέρνοντας μέχρι το ημίχρονο να φτάσει στην ανατροπή και να προηγείται με 29-26.

Με την έναρξη της γ’ περιόδου το Μονακό ήταν ανεβασμένο, καταφέρνοντας μέχρι το φινάλε της να προηγηθεί ξανά με 45-42. Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι ισορροπίες ήταν λεπτές, με το σκορ να είναι στο 55-55 στο 33’, ενώ στην συνέχεια η Κύπρος ήταν ελαφρώς καλύτερη και κατάφερε μέχρι το 39’ να προηγείται με 60-59.

Ακολούθησαν πέντε πόντοι από τον Ανδρέα Χειμώνα, που έφεραν το σκορ στο 65-59! Πριν την λήξη του παιχνιδιού η Κύπρος σημείωσε δύο ακόμα πόντους με τον Χαράλαμπο Δημητρίου, που διαμόρφωσαν το τελικό 67-59!

Κορυφαίος για την Κύπρο ήταν ο Ανδρέας Χειμώνας που πέτυχε 20 πόντους (6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασσίστ), από τους οποίους οι πέντε επιτεύχθηκαν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν στο 60-59. Εξαιρετική απόδοση είχαν επίσης οι Αινέας Γιουνγκ με 16 πόντους (1 τρίποντο, 12 ριμπάουντ, 2 ασσίστ) και Ιβάν Μπολσάκοβ με 16 πόντους (9 ριμπάουντ, 3 ασσίστ).

Tα δεκάλεπτα: 13-20, 29-26, 42-45, 67-59

Κύπρος (Ευριπίδης Ανδρέου): Δημητρίου 9, Χειμώνας 20 (6), Γιούνγκ 16 (1), Ορφανός, Παφίτης 3 (1), Μπολσάκοβ 16, Χριστούδιας, Κωνσταντίνου, Γκαρσία 3 (1), Μιλτιάδης, Παπαδημητρίου, Ροδοσθένους

Μονακό (Ludivine Fraget): Choquard 2, Fernandes 8, Tolosa 27 (3), Ratton 16, Vermillac 4, Chapey, Nicolas, Noudogbessi, Piras, Vanel 2

It’s done! The #FIBAU18Europe Division C 🏆 goes to @BasketCyprus! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/Zl8LOTKJFi

— FIBA (@FIBA) August 4, 2019