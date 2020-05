Μπουλς: Οι λόγοι της διάλυσης και το μεγάλο απωθημένο του Τζόρνταν

Tο «Last Dance» ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που κράτησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων (κι όχι μόνο) αμείωτο περιγράφοντας τη διαδρομή του κορυφαίου αθλητή στο μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και των Σικάγο Μπουλς του ως την κορυφή.

Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώνεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1998, ο έκτος τίτλος σε διάστημα οκτώ ετών, και υπάρχει λόγος που η τελεία μπήκε στο συγκεκριμένο έτος από τον σκηνοθέτη καθώς η αποχώρηση του MJ ουσιαστικά οδήγησε τους Μπουλς σε κάθετη πτώση.

Ο προπονητής της ομάδας, Φιλ Τζάκσον έφυγε καθώς οι σχέσεις του με τον General Manager των Μπουλς Τζέρι Κράουζ ήταν κάκιστες. Ο Τζόρνταν έκανε πράξη την απόφασή του να αποσυρθεί καθώς είχε δηλώσει πως θα συνέχιζε μόνο με καθοδηγητή τον Τζάκσον. Οι Σκότι Πίπεν, Στιβ Κερ, Λουκ Λόγκλει δόθηκαν ως ανταλλάγματα, ενώ ο Ντένις Ρόντμαν έμεινε ελεύθερος. Οι Μπουλς αντικατέστησαν τον Φιλ Τζάκσον με τον προπονητή του Αϊόβα Στέιτ, Τιμ Φλόιντ. Οι Τόνι Κούκοτς και Ρον Χάρπερ παρέμειναν στο ρόστερ, όμως η σεζόν 1998-99 ήταν απογοητευτική.

Οι Μπουλς εκείνη την χρονιά είχαν ρίξει τον μέσο όρο τους στην επίθεση με 81,9 πόντους. Τελείωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 13 νίκες και 37 ήττες που αποτέλεσε τη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα! Υπήρχε μάλιστα ένα ματς κόντρα στους Χιτ, στο οποίο οι Μπουλς πέτυχαν μόλις 49 πόντους. Η κατρακύλα τους συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία, μέχρι και την άφιξη του Ντέρικ Ρόουζ το 2009. Οι «Ταύροι» κατάφεραν να φτάσουν το 2011 μέχρι τους τελικούς της Ανατολής αλλά έχασαν σε σειρά πέντε αγώνων από τους Μαϊάμι Χιτ του Λεμπρόν Τζέιμς.

Michael couldn’t have played in 99 anyway due to a cigar cutter finger injury, per Reinsdorf

Jordan took the year, got the Wizards ownership offer, ended up playing there later, got stats but no wins

#TheLastDance great but clearly just one man’s viewhttps://t.co/w8XKHcu3B0

