«Μπίζνες» με οικολογική συνείδηση από τρεις πιτσιρικάδες σε φιλική αναμέτρηση στη Γερμανία! (pic)

Στη Γερμανία βλέπουν πολύ διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο το πρόβλημα με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση.

Φυσικά υπάρχει και σε άλλες χώρες το μπόνους για την επιστροφή των πλαστικών ή αλουμινένιων κουτιών αλλά τα οικονομικά κίνητρα (0,25 λεπτά) που δίνουν είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα δικά μας.

Το ίδιο συμβαίνει και στα γήπεδα της Γερμανίας, εκεί όπου οι φίλαθλοι απολαμβάνουν τη μπύρα τους σε πλαστικά ποτήρια για τα οποία προπληρώνουν ένα ευρώ έξτρα και το παίρνουν πίσω σε περίπτωση που επιστρέψουν το ποτήρι (σ.σ όπως συμβαίνει στη χώρα μας για παράδειγμα με τα καροτσάκια των σούπερ μάρκετ).

Στη φιλική αναμέτρηση της Μπάρνσλεϊ με την Αρμίνια Μπίλεφελντ, τρεις μικροί φίλοι των Άγγλων με οικολογική συνείδηση αλλά και επιχειρηματικό μυαλό, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και μάζεψαν 260 ποτήρια (!), τα επέστρεψαν και μοιράστηκαν το κέρδος των 260 ευρώ.

Δηλαδή 87 ευρώ ο κάθε πιτσιρικάς. Καθόλου άσχημα για ενανήντα λεπτά που διήρκησε η αναμέτρηση. Βέβαια, αλήθεια είναι πως με Άγγλους και Γερμανούς στην εξέδρα, τα έσοδα θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα.

These young Barnsley fans at Armina Bielefeld, Germany had the right idea. When you buy a beer, you pay €1 deposit for the cup & you get your €1 back when you hand it in.

€260 cups collected & split between 3! Good work, lads! 🍻👏 pic.twitter.com/IYUfIxuuMT

