Μπάσκετ: Ο εντυπωσιακός χορός »Χάκα» των Νεοζηλανδών στο Ηράκλειο της Κρήτης! (video)

Πιστοί στην παράδοση της πατρίδας τους οι Νεοζηλανδοί καλαθοσφαιριστές της ομάδας μπάσκετ κάτω των 19 ετών, που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο εφήβων που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, παρουσίασαν μια εντυπωσιακή έκδοση του φημισμένου χορού «Χάκα».

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της Νέας Ζηλανδίας με τη Σενεγάλη, κι ενώ οι δυο ομάδες είχαν παραταχθεί στο κέντρο του αγωνιστικού χώρο στα «Δύο Αοράκια», οι Νεοζηλανδοί τήρησαν την παράδοση με μια εντυπωσιακή έκδοση του χορού «Χάκα».

Με δυνατή φωνή, εντυπωσιακές κινήσεις αλλά και σεβασμό στον αντίπαλο, έδωσαν το δικό τους σόου και καταχειροκροτήθηκαν, ακόμη κι απ’ τους αντιπάλους τους.

Δείτε τον εντυπωσιακό χορό:

.@BasketballNZ 🇳🇿 bring out the haka pre-game against @FSBBOFFICIEL 🇸🇳! #FIBAU19 pic.twitter.com/AEsKLHANuI

— FIBA (@FIBA) June 30, 2019